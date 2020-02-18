Мы все понимаем, но: Пристайко сделал неожиданное заявление о выборах на Донбассе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает варианта, при котором после деокупации Донбасса руководить органами местного самоуправления по результатам выборов останутся люди, которые в данный момент осуществляют эти функции в "Л/ДНР".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 18 февраля.

"Мы хотели бы избежать легализации любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения. Именно поэтому была предложена демократическая модель. Это проведение местных выборов, которые там долгое время не проводились, для того, чтобы избрать минимальную власть на местах, районах", – сказал Пристайко.

При этом он добавил, что понимает невозможность назначения глав органов местного самоуправления из Киева и подчеркнул необходимость их избрания гражданами Украины.

Напомним, что министр МВД Арсен Аваков рассказал о совместных патрулях на Донбассе во время переходного периода с началом местных выборов.