RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

10:22
Свободен, как ветер в поле: украинский певец заявил о разводе с женой после 5 лет отношений Lime
07:16
Готовим дома хачапури по-аджарски - пошаговый рецепт и советы грузинской кухни Lime

17 февраля

23:55
"Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Челси" в центральном матче чемпионата Англии: видеообзор
22:18
Ломаченко проведет главный бой в карьере: названы дата и место
21:05
Ч​елси - Манчестер Юнайтед: стартовые составы
20:40
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
19:18
8 фактов о фильме "Операция Ы", о которых не знали даже большие поклонники Гайдая Lime
18:30
Украинский чемпион мира по боксу пропустит длительный срок: что произошло
18:22
Джастин Бибер боится, что Билли Айлиш повторит его ошибки, потому вызвался защищать певицу Lime
17:47
Кейт Миддлтон рассказала, как гипнороды помогли ей перенести три тяжелых беременности Lime
17:32
История с кражей личных вещей Maruv в Киеве закончилась хеппи-эндом Lime
16:40
"Барселона" против Месси: в испанском топ-клубе разразился грандиозный скандал
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как будут работать совместные патрули на оккупированном Донбассе: появилось важное разъяснение

вторник, 18 февраля 2020, 09:41
переглянути новину українською

Министр МВД Арсен Аваков рассказал о совместных патрулях на Донбассе во время переходного периода с началом местных выборов.

Об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Представитель МВД, украинской полиции, представитель какой-то миротворческой миссии (ОБСЕ и какая-то другая миссия) и представители территориальных громад", - сказал он

По его словам, к совместному патрулированию территории будут допущены "совместные переходные полицейские силы", туда входят представители украинской полиции, миротворческой миссии и территориальных громад. Он считает принципиальным не допустить к этому боевиков.

"Согласно Минским соглашениям, и все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования: незаконные органы власти, "народная милиция" и другие должны прекратить свое существование. Как только проходят выборы – начинают работать новые органы. Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может", - пояснил министр.

Главную роль в "переходных полицейских силах" будут играть украинские правоохранители. Все будет работать в таком порядке: с началом выборов на Донбасс зайдет украинская полиция, а к ним, в присутствии международных сил, присоединяются представители местных общин. После они должны начать совместное патрулирование.

Отметим, что Аваков ссылается на хорватский опыт создания и деятельности таких общих для патрулирования сил. По его словам, это достаточно сложно, но это одна из немногих успешных практик достижения мира.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Хорватский сценарий для Донбасса: к чему приведет идея Зеленского о совместном патрулировании.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Землекопы, поджигатели и насильники в украинской армии: как боевики запугивают жителей Донбасса

Весна пришла, но с морозом: синоптики предупредили о смене погоды

Скинуть лишний балласт: что власть готовит для шахтеров и угольной отрасли

Ловушка от Путина: как подписывались Минские соглашения и чего избежала Украина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: