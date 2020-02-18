Как будут работать совместные патрули на оккупированном Донбассе: появилось важное разъяснение

Министр МВД Арсен Аваков рассказал о совместных патрулях на Донбассе во время переходного периода с началом местных выборов.

Об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Представитель МВД, украинской полиции, представитель какой-то миротворческой миссии (ОБСЕ и какая-то другая миссия) и представители территориальных громад", - сказал он

По его словам, к совместному патрулированию территории будут допущены "совместные переходные полицейские силы", туда входят представители украинской полиции, миротворческой миссии и территориальных громад. Он считает принципиальным не допустить к этому боевиков.

"Согласно Минским соглашениям, и все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования: незаконные органы власти, "народная милиция" и другие должны прекратить свое существование. Как только проходят выборы – начинают работать новые органы. Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может", - пояснил министр.

Главную роль в "переходных полицейских силах" будут играть украинские правоохранители. Все будет работать в таком порядке: с началом выборов на Донбасс зайдет украинская полиция, а к ним, в присутствии международных сил, присоединяются представители местных общин. После они должны начать совместное патрулирование.

Отметим, что Аваков ссылается на хорватский опыт создания и деятельности таких общих для патрулирования сил. По его словам, это достаточно сложно, но это одна из немногих успешных практик достижения мира.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Хорватский сценарий для Донбасса: к чему приведет идея Зеленского о совместном патрулировании.