Россия стягивает войска к границам Украины: в Минобороны сделали тревожное заявление

Армейские подразделения России за недавнее время втрое увеличили свой военный потенциал у границ с Украиной.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии для программы "PRO Військо".

Скибицкий подчеркнул, что по расчетам украинской разведки, до 2022-2023 года ударные группировки РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины даже без проведения мобилизации.

"Сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения", – подчеркнул Скибицкий

Он также добавил, что Россия переоснащает ядерные компоненты – ее ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Кроме этого, продолжается разработка новой ракетной системы "Cармат".

По словам Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 тысяч километров, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

Как ранее сообщал "Апостроф", 18 февраля российские оккупанты пошли в наступление на Донбассе и атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Тяжелый бой шел больше пяти часов! Оккупанты пошли в наступление на Донбассе и накрыли огнем ВСУ.