Тяжелый бой идет больше трех часов! Оккупанты пошли в наступление на Донбассе и накрыли огнем ВСУ

Во вторник, 18 февраля, российские оккупанты пошли в наступление на Донбассе и атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого.

"Апостроф" следит за всеми событиями на линии фронта в онлайн-трансляции.

09:14 После минометного обстрела украинских позиций, противник пошел на штурм опорных пунктов ВСУ. По неподтвержденной информации, боевики захватили два опорных пункта, бой продолжается.

08:53 В штабе ООС сделали срочное заявление о ситуации на Донбассе - российские окупанты пытаются прорвать линию фронта, у ВСУ - потери.

08:35 Журналист Юрий Бутусов сообщил, что бой начался около 05:00 утра и длится до сих пор, применяют все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм и минометы 120 мм.

"Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы", - отметил Бутусов.

Он добавил, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года.

В то же время в штабе ООС по состоянию на 07:00 сообщали, что огневой активности противника с начала суток не фиксировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Россия жестко "кинула" боевиков на Донбассе, урезав их финансирование вплоть до отсутствия еды и лекарств в больницах.