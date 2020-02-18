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Янукович внезапно обратился к украинцам в годовщину расстрела Майдана

вторник, 18 февраля 2020, 12:38
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Беглый экс-президент Виктор Янукович, который покинул Украину в 2014 году, выступил с неожиданным обращением, в котором похвалил Владимира Зеленского и заявил о своей готовности работать над "миром и стабильностью" в стране.

Текст обращения опубликовал адвокат Януковича, Виталий Сердюк.

Обращение Януковича посвящено началу боев и расстрелов на Майдане, годовщину которых вспоминают в Украине 18 февраля.

"После выборов Президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране", – говорится в обращении.

Янукович в очередной раз назвал события на Майдане "государственным переворотом" и обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в "разжигании конфликта" на Донбассе.

"Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители… Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", – заявил Янукович.

Как ранее сообщал "Апостроф", беглый экс-президент Украины Виктор Янукович занимается строительством роскошного жилья в России на "отжатом" с помощью судов участке с озером в заповедной зоне.

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