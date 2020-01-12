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Янукович захватил землю и построил особняк на знаменитом курорте в России: фото

воскресенье, 12 января 2020, 12:29
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Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, который год назад был заочно приговорен к 13 годам заключения, в пригороде Сочи (Российская Федерация) занимается строительством роскошного жилья на отжатом с помощью судов участке с озером в заповедной зоне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Как стало известно изданию, Виктор Янукович гектарами скупает землю в Сочи и оформляет земельные участки на свою сожительницу Любовь Полежай, которая в России вернула себе свою девичью фамилию Садыкова. Стать владельцем недвижимости на знаменитом курорте беглому президенту помогают российские суды.

У администрации Сочи чета Януковичей сначала отсудила 1 га в Хостинском районе города, после чего узаконила еще 2,2 га земли для сельскохозяйственного использования в поселке Прогресс (Большой Сочи), который расположен на горном склоне, в междуречье Мацесты и Агуры, недалеко от берега Черного моря. По данным риелторов, цена здешних участков под индивидуальную жилую застройку - 22-74 тысяч долларов США за 6-8 соток. Стоимость земли, которой завладел Янукович, можно оценить почти в три миллиона долларов.

Местные жители негодуют по поводу застройки, которую ведет на участках Янукович. "Там ровное место, озеро, природа и особо ценные земли. Там выращивали чай, фундук. Теперь заповедники отдают под застройку", – пожаловался зданию местный житель Игорь.

Первый особняк на захваченном земельном участке, который напоминает миниатюрное Межигорье, Янукович воздвиг на улице Есауленко. В прошлом году вокруг полуразрушенного здания НИИ культурологии (соседствует с особняком Януковича) был сооружен забор, и появилась охрана, потом пошел под снос один из корпусов исторического здания. Местные жители подозревают, что на эту территорию тоже положил глаз беглый украинский президент.

Как сообщал "Апостроф", Швейцария еще на год продлила срок действия замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения.

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