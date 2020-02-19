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Над головой Кивы в Раде заметили "нимб": появилось забавное видео

среда, 19 февраля 2020, 07:33
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Народного депутата Илью Киву засняли на видео во время яркого выступления в зале Верховной Рады.

Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook нардеп Лиза Богуцкая.

Выступление получилось "ярким" сразу в двух смыслах, поскольку над головой нардепа заметили также своеобразный "нимб" из света настенных ламп.

"Чудо! Нимб вырос! Исцеляющий! Животворящий!", – шутит в подписи к своему видео нардеп Богуцкая.

В комментариях на выступление Ильи Кивы отреагировали неоднозначно.

Как ранее сообщал "Апостроф", конфликт Ильи Киви с ветераном АТО, который закончился дракой в одном из ресторанов Киева, стал поводом для шуток в сети. Инцидент произошел в среду, 22 января, в киевском ресторане "Mоссо".

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