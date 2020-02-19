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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Назван топ-13 самых инициативных глав ОГА: опубликована инфографика

среда, 19 февраля 2020, 18:22
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Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) в партнерстве с интернет-изданием "Апостроф" подготовили "Рейтинг инициативности глав ОГА"

Данный рейтинг отражает фактическую деятельность руководителя ОГА на занимаемой им должности, позволяет проанализировать приоритеты в деятельности руководителя ОГА, уровень сотрудничества с областным советом, а также реакцию на инициативы главы ОГА со стороны местных СМИ.

В рейтинг были включены председатели ОГА, которые находятся в должности не менее 3 месяцев. В связи с этим в рейтинг вошли 13 руководителей ОГА. Первое место в рейтинге занимает руководитель Винницкой ОГА Владислав Скальский. За период с начала его назначения (18 сентября 2019) на эту должность насчитывается 159 инициатив, что означает, что Скальский продуцировал более 42 активностей по разным направлениям в месяц.

На втором месте рейтинга располагается бывший руководитель Ивано-Франковской ОГА и действующий вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль. В абсолютных значениях количество его инициатив больше, чем у Скальского, их насчитывается 215. Но среднее число инициатив в месяц все же меньше – их было почти 38 (37,9). Тем не менее, такой результат позволил как Скальському, так и Шмыгалю оставить ближайших "преследователей" далеко позади.

Со значительным отставанием от лидеров рейтинга замыкает топ-3 инициативных губернаторов Андрей Прокопенко, который не так давно, с 31 октября, возглавляет Черниговскую облгосадминистрацию. В среднем, Прокопенко был участником 22 (21,9) активностей подконтрольной ему ОГА в месяц.

Настоящим "чемпионом" в антирейтинге является руководитель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, который был назначен еще 11 июля 2019. Вторым претендентом на увольнение является руководитель Ровенской ОГА Виталий Коваль. Третьим снизу по инициативности стал председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель, который был назначен на эту должность 31 октября 2019 года, но пока так и не смог отличиться приложением значительных усилий в развитие возглавляемого им региона.

Подробнее о критериях подготовки данного рейтинга, а также о специфике деятельности/бездеятельности глав ОГА, читайте на сайте "Апостроф" уже в ближайшее время.

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