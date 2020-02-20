Займутся борьбой с коррупцией и вопросом земли: онлайн трансляция заседания Рады 20 февраля

Во время заседания 20 февраля Верховная Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту о земле. Также в четверг депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о предотвращении коррупции.

Об этом говорится в повестке дня Рады на 20 февраля.

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Также 20 февраля депутаты рассмотрят изменения в Закон "О национальной безопасности Украины", который касается вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск.

Напомним, проект закона о рынке земли парламент начал рассматривать еще на прошлой неделе. По состоянию на четверг, 20 февраля, они рассмотрели только 649 поправок из 4018 имеющихся.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети негодуют из-за скандальной выходки депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского в стенах Верховной Рады.