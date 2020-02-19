"Слуга народа" отметился циничной выходкой во время почтения Небесной сотни: сеть взорвалась, видео

В сети негодуют из-за скандальной выходки депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского в стенах Верховной Рады.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист Андрей Дзиндзя.

"Максим Бужанский отказался чествовать память минутой молчания погибших на Майдане", - написал он.

На видео видно, как все нардепы встали, а Бужанский продолжает с деловым видом сидеть на своем месте, потирая подбородок.

Пользователи сети возмущены таким поведением нардепа.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни состоялся уже традиционный поминальный молебен, приуроченный к годовщине трагических событий на Майдане.

Также, во вторник, 18 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане, в Киеве шествием почтили память активистов Революции Достоинства. Перед шествием прошла панихида в Михайловском соборе, а затем люди пошли с Михайловской площади через центр Киева к аллее Героев Небесной сотни.