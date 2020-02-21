Столкновения в Новых Санжарах: Зеленский выступил с обращением к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за протестов против размещения граждан, эвакуированных из Китая.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице президента.

Зеленский заявил, что государство Украина не должно оставлять никого из своих граждан в беде, будь то пленный моряк, активист "на подвале" или человек в эпицентре вируса.

"В следующие две недели мы должны с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус – это вирус ненависти", - заявил Зеленский.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Организации объединенных наций осудили нападения на эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах, Полтавской области.