Работала "пятая колонна": к протестам в Новых Санжарах оказался причастен адепт "русского мира"

В беспорядках в Новых Санжарах, которые произошли после по поводу приезда эвакуированных из Китая украинцев, заметили след адепта "русского мира".

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт "Информационное сопротивление", инициатором паники был Сергей Чередниченко, распространивший эту информацию через сайт RegionNews.

Слухи он пустил еще за сутки до того, как о прибытии эвакуированных узнал сам председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов. Таким образом, он знал про приезд раньше, чем официальные власти.

По данным ресурса, Череднчиенко был представлен недавно лично Ильей Кивой, как глава организации СПУ в Полтаве. В ходе обыска у одного из сотрудников ОО “Возрождение Полтавы”, в состав которого входил Чередниченко, СБУ обнаружила пачку газет “Новороссия”.

Издание заверяет, что действия в Новых Санжарах были синхронизированы с ФСБ и ГРУ, поскольку "распространение в киберпространстве сюжетов, фото, видео и комментирования в социальных сетях было колоссальным".

Журналисты считают, что одной из целью было перебить повестку 20 февраля (годовщина Майдана) для Кремля, а также сформировать негативную картинку об украинцах. Также этим планировали дискредитировать власть Украины.

Напомним, что большинство задержанных в Новых Санжарах во время беспорядков 20 февраля оказались не местными.