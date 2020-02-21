RU  UA  EN

пятница, 21 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

16:30
Синди Кроуфорд ищет психотерапевта для проблемного сына - похоже, парень связался с плохой компанией Lime
16:29
Работала "пятая колонна": к протестам в Новых Санжарах оказался причастен адепт "русского мира"
15:30
Дональд Трамп высмеял Брэда Питта и "Паразитов" за победу на Оскаре Lime
15:00
В киевском аэропорту российским пропагандистам запретили въезд в страну: фото и видео
14:28
Украинцев предупредили о приближении мощного шторма
14:04
Mozgi в новом клипе поменялись местами с привлекательными девушками: видео Lime
13:59
В Киеве вооруженный "таксист" грабил пассажиров: фото и видео
13:59
Прятались за бабушками: житель Новых Санжар рассказал на видео про завезенных титушек
13:31
Как размножались первобытные люди 2 миллиона лет назад: ученые приоткрыли тайну ДНК
13:30
Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и девушка Киану Ривза появились на вечеринке без макияжа: фото Lime
13:30
В полиции сделали важное уточнение о задержанных в Новых Санжарах "титушках"
13:11
Джамала представила новый альбом - в каждой песне своя интересная история Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Работала "пятая колонна": к протестам в Новых Санжарах оказался причастен адепт "русского мира"

пятница, 21 февраля 2020, 16:29
переглянути новину українською

В беспорядках в Новых Санжарах, которые произошли после по поводу приезда эвакуированных из Китая украинцев, заметили след адепта "русского мира".

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт "Информационное сопротивление", инициатором паники был Сергей Чередниченко, распространивший эту информацию через сайт RegionNews.

Слухи он пустил еще за сутки до того, как о прибытии эвакуированных узнал сам председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов. Таким образом, он знал про приезд раньше, чем официальные власти.

По данным ресурса, Череднчиенко был представлен недавно лично Ильей Кивой, как глава организации СПУ в Полтаве. В ходе обыска у одного из сотрудников ОО “Возрождение Полтавы”, в состав которого входил Чередниченко, СБУ обнаружила пачку газет “Новороссия”.

Издание заверяет, что действия в Новых Санжарах были синхронизированы с ФСБ и ГРУ, поскольку "распространение в киберпространстве сюжетов, фото, видео и комментирования в социальных сетях было колоссальным".

Журналисты считают, что одной из целью было перебить повестку 20 февраля (годовщина Майдана) для Кремля, а также сформировать негативную картинку об украинцах. Также этим планировали дискредитировать власть Украины.

Напомним, что большинство задержанных в Новых Санжарах во время беспорядков 20 февраля оказались не местными.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: