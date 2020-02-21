Торговцы русофобией: Путин сделал наглое заявление про Украину и ее "бабки", видео

Президент России Владимир Путин выступил с очередным неожиданным заявлением в адрес Украины. В этот раз он высказался о возможном объединении российского и украинского государств.

Как заявил Путин 21 февраля в интервью российским СМИ, объединение РФ с Украиной будет не выгодно тем, кто видит в их союзе глобального конкурента Европы и мира.

"Любое объединение (усилий) России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - отметил он.

При этом Путин заявил, что якобы те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в стране, преследуют только личные интересы. Он уверен, что они просто хотят "сохранить награбленное ранее".

"А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать, чтобы сохранить? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют - это русофобия", – подытожил он.

Путин: Власти Украины хотели даже не больше заработать, а сохранить награбленное. Бабки-то где? В заграничных банках. Что нужно делать, чтобы сохранить? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, — это русофобия pic.twitter.com/MuS05Kzluq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 21, 2020

Напомним, что в сети сравнили две фотографии президента России Владимира Путина, разница между которыми один месяц.