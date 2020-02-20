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На свежих фото Путина заметили странную деталь: сеть взорвалась догадками

четверг, 20 февраля 2020, 08:27
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В сети сравнили две фотографии президента России Владимира Путина, разница между которыми один месяц.

Об этом сообщает политолог и блогер Алексей Голобуцкий на своей Facebook-странице.

На одном снимке глава РФ сфотографирован 23 января во время визита в Израиль. На втором - Путин 19 февраля в Петербурге. Разница между снимками меньше месяца, однако люди будто бы на них разные. Конечно, визуальные сходства есть, но отличия также "бросаются в глаза".

"Кто-то из них явно неправильный Путин ...)) Или ботокс уже совсем поплыл, а новый закачают аж к "23 февраля", - написал Голобуцкий.

Пользователи сети прокомментировали такие интересные детали во внешности Путина.

Как сообщал "Апостроф", в сети обсудили фотографию президента РФ Владимира Путина, который стоит в окружении спецназа.

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