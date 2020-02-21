В отношении украинцев к власти произошел знаковый перелом: результаты свежего соцопроса

В социальном опросе жителей Украины в отношении правительства 53% граждан считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службой Центра Разумкова.

"25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в декабре 2019 года - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%)", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают эксперты, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения.

"По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре 2019 года такие составляли 41%, в декабре - 28%, а по данным последнего опроса - 21 %). Доля тех, кто считает, что страна способна их преодолеть в более отдаленной перспективе, составила соответственно (40%, 50% и 49%), не способна преодолеть - соответственно (6%, 11% и 15%)", - свидетельствуют результаты опроса.

В то же время, отмечается, что среди исполнительных и правоохранительных органов власти зачастую доверие выражается Вооруженным Силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службы (60%), Национальной гвардии Украины (60%).

Недоверие, как говорится в исследовании, чаще всего выражается государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%) .

Согласно результатам опроса, полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные меры - 34%, не поддерживают ˗ 51%. Деятельность премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные меры - 29,5%, не поддерживают ˗ 52%.

"Доверяют правительству 28% респондентов, не доверяют ˗ 64,5%, выражают доверие премьер-министру Украины Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют ˗ 63%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ только 22%. Уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии "Слуга народа" доверяют правительству 65%, не доверяют ˗ 27%, среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" ˗ соответственно 11% и 88%, партии "Европейская солидарность" ˗ соответственно 8% и 89%, ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 18,5% и 75%.

Отметим, что опрос населения проводился с 13 по 17 февраля текущего года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного РФ Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал "Апостроф", Российскую Федерацию считают государством-агрессором, которое "угрожает существованию Украины как государства", около 54,4% украинцев, столько же утверждают, что Украине не следует поддерживать с РФ каких-либо отношений.