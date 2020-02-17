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Сколько украинцев считают Россию агрессором: появились интересные данные

понедельник, 17 февраля 2020, 16:41
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Российскую Федерацию считают государством-агрессором, которое "угрожает существованию Украины как государства", около 54,4% украинцев, столько же утверждают, что Украине не следует поддерживать с РФ каких-либо отношений.

Об этом сообщает центр "Социс" со ссылкой на результаты опроса.

Следует отметить, что в то же время около 31% опрошенных считают Россию просто соседской державой, с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения. Еще 8,6% назвали РФ "братской" страной, с которой необходимо наладить дружбу; и 5,7% отказались дать ответ на этот вопрос.

Следует отметить, что опрос был проведен с 1 по 10 февраля по методике интервью face-to-face. Опрошено было 2000 человек, возможная погрешность – около 2%.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула эмоционально высказался о России и возвращении Крыма и Донбасса из оккупации.

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