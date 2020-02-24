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В "Слуге народа" заговорили о ликвидации Пенсионного фонда: что будет дальше

понедельник, 24 февраля 2020, 16:58
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Глава комитета Верховной Рады Украины по социальной политике Галина Третьякова заявила, что рассматривается план о ликвидации Пенсионного фонда (ПФУ).

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Зеркало недели".

"Мы со своей стороны думаем о возможной перезагрузке формы существования ПФУ. Один из вариантов - ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству. Или преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали вместе с правительством", - сказала она.

Журналисты отметили, что в обществе давно идут разговоры, что с источниками наполнения бюджета у нас проблема. Так, бывший министр соцполитики Андрей Рева заявляет, что в первый раз за двадцать лет на 12 миллиардов сокращены социальные расходы бюджета, также не заложены средства на ежегодную индексацию пенсий.

"Ну, почему же не заложена. Три раза в этом году пенсия будет проиндексирована. Возможно, процент индексации будет меньше, чем рассчитывало предыдущее правительство. Потому, что формула 50/50 (мы тоже ее приняли) - это половина от величины инфляции и половина от процента роста заработной платы. А инфляция в 13-18% это не инфляция в 3-5%, которую мы наблюдаем сейчас", - прокомментировала Третьякова.

Она добавила, что в этом году минимальная заработная плата тоже вырастет дважды - с 1 июля, и с 1 декабря. И все это заложено в бюджет.

"Да, у бывшего министра есть опасения, что без него новый министр Юлия Соколовская что-то не досчитала. Но давайте не будем забывать, что во главе Пенсионного фонда все тот же, назначенный самим экс-министром, Евгений Капинус. Который собственно и делал все расчеты. И дело здесь скорее не в Соколовской или Капинусе, а в сложной формуле, принятой в 2017 году. Потому что контролировать Пенсионный фонд, фонды социального страхования и безработицы практически невозможно. И мы работаем над новым законодательным механизмом, который бы позволил навести там порядок", - сказала глава комитета ВРУ по социальной политике.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 1 января 2020 года большинство украинских пенсионеров получают социальные выплаты по возрасту с учетом трудового стажа. Средняя пенсия этой категории составляет 3064 гривны.

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