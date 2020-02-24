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На какие пенсии могут рассчитывать разные категории украинцев: детальная инфографика

понедельник, 24 февраля 2020, 02:05
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Фото: 24 канал

По состоянию на 1 января 2020 года большинство украинских пенсионеров получают социальные выплаты по возрасту с учетом трудового стажа. Средняя пенсия этой категории составляет 3064 гривны.

Об этом сообщили на Facebook-странице Пенсионного фонда Украины, опубликовав соответствующую инфографику.

По данным Пенсионного фонда, самую большую пенсию получают пенсионеры за выслугу лет, у которых средние выплаты составляют 4500 гривен. Их в общем количестве – чуть больше 5%. Минимальные пенсии для тех, кто не имеет стажа, назначены для 0,7% пенсионеров, они получают в среднем 1664 гривны. Подробнее эта статистика выглядит так:

75,4% пенсионеров получают выплаты по возрасту (с учетом стажа) – 3064 гривны;

2,8% получают по инвалидности – 2641 гривны;

5,7% пенсионеров получают в случае потери кормильца – 2916 гривен;

5,4% пенсионеров за выслугу лет – 4500 гривен;

0,7% получают социальные пенсии (минимальные выплаты для тех, кто не имеет стажа) – 1644 гривен.

Большинство украинских пенсионеров получаю выплаты в размере от 2 до 3 тысяч гривен. У свыше 9 процентов украинцев пенсия выше 5 тысяч гривен. По размеру пенсий украинцы разделились таким образом:

0,7% пенсионеров получают до 1500 гривен;

34,8% – от 1501 гривны до 2000 гривен;

34,2% – от 2001 гривны до 3000 гривен;

12,4% – от 3001 гривны до 4000 гривен;

6,3% – от 4001 гривны до 5000 гривен;

9,3% пенсионеров – от 5001 гривны до 10000 гривен.

Напомним, что с 1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 4,5% (на 74 гривны), ее размер составит 1712 гривен. Следующее увеличение пенсионных выплат состоится 1 декабря - минимальная пенсия увеличится еще на 3,3% (на 57 гривен).

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты сравнили размер пенсий в Украине и Европе. Оказалось, что за границей выплаты намного больше.

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