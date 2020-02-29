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Сколько получают лидеры "Слуги народа" и другие депутаты Рады: названы цифры

суббота, 29 февраля 2020, 09:34
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Больше всех из руководства партии "Слуга народа" за январь официально заработал первый заместитель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Українські новини".

Журналисты отправили в аппарат Верховной Рады запрос о зарплате нардепов. Из ответа стало известно, что заработная плата председателя Рады Дмитрия Разумкова за январь составила 37,8 тыс. гривен, его первого зама Руслана Стефанчука - 53,6 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 33,9 тыс. гривен.

Кроме того, Давид Арахамия на должности председателя фракции "Слуга народа" в январе получил 37 473,89 гривны зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко - 35 764,48 гривны.

Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 22 365,72 гривны и 19 268,48 гривны соответственно, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 28 692,45 гривны.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за январь получили 42 040 гривен и 46 244 гривны соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 44 285,12 гривны.

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 15 064,34 гривны и 45 193 гривен соответственно, председатель группы "Доверие" Олег Кулинич - 25 585,9 гривны.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за январь получил депутат от "Батькивщини" Иван Кириленко - 54 312,84 гривны.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное заседание Верховной Рады на 4 марта.

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