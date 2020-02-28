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Зеленский собирает внеочередное заседание Рады: названа причина

пятница, 28 февраля 2020, 19:55
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на официальный сайт парламента.

Заседание созывается на 16:00 в среду, 4 марта.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады (Дмитрия Разумкова - ред.) от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва", – говорится в сообщении.

Согласно повестке дня ВРУ, неделя, на которой созывается внеочередное заседание, является пленарной.

Обновлено: как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в "Слуге народа", внеочередное заседание будет посвящено "кадровым изменениям".

"Вопрос на рассмотрении - это кадровые изменения", - сообщил источник.

Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, которое предположительно состоится утром вторника, 3 марта.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине предлагают сократить количество депутатов до 300. Подробнее об этом читайте в материале: До 300 "штыков": сможет ли Верховная Рада сократить количество депутатов.

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