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Ничего личного: "Джокер" слил в сеть провокационную переписку с Гончаруком, фото

понедельник, 02 марта 2020, 10:44
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Известный пранкер "Джокер" опубликовал переписку с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Скрины переписки опубликованы на Telegram-канале "Джокера".

"На время перевоплотился в Гео Лероса. И решил завязать знакомство с премьер-министром Лешей Гончаруком. Так вошёл в роль, что посмотрел на него другими глазами. Плечистый, здоровый, высокий розовощёкий мужчина. Красавец, с широкими скулами и узористой бородкой, как из Барбершопа. Пригласил парня в ресторан. Историю нашего романа читайте ниже", - описал он переписку.

Напомним, что пранкер под ником "Джокер" показал переписку с главой таможни Максимом Нефедовым, которого заметили танцующим со стриптизершами в ночном клубе и который, как оказалось, в происшедшем не видит "ничего страшного".

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