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"Джокер" слил переписку с Нефедовым, посетившим "порно-шоу" в Киеве

четверг, 06 февраля 2020, 19:02
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Пранкер под ником "Джокер" показал переписку с главой таможни Максимом Нефедовым, которого заметили танцующим со стриптизершами в ночном клубе и который, как оказалось, в происшедшем не видит "ничего страшного".

Переписку опубликовал сам пранкер в своем Telegram-канале.

"Поговорил с главным таможенником Нефедовым. От Жени Кравчук (от имени Евгении Кравчук, заместителя председателя фракции "Слуга народа", - "Апостроф"). Спросил, как быть со скандалом, в который вляпался антикоррупционер. Ночной клуб, принадлежащий российским бизнесменам, вечеринка De Sad, "порно-шоу". Но Нефедов не видит в этом ничего страшного. Согласен, гендерный принцип соблюден. Девичник удался", - написал он, приложив скрин.

Как сообщал "Апостроф", ранее пранкер "Джокер" показал интересную переписку про дело об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

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