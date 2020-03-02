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В "Слуге народа" предложили "атомный" способ решения проблемы с Россией

понедельник, 02 марта 2020, 18:32
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Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп партии "Слуга народа" Никита Потураев пошутил, что "наиболее эффективным способом" решения проблемы с Россией был бы сброс атомной бомбы на Москву.

Об этом он рассказал во время презентации телеканала "Дом", который по словам его создателей, рассчитан на аудиторию в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

В частности, Потураев рассказал о возможности "радиоэлектронной борьбы" со стороны России для создания помех в вещании. Депутат уточнил, что "атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву", у Украины "пока нет".

"А это - наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - сказал Потураев.

Отметим, что телеканал "Дом" в Минкульте представили 2 марта. Новый телеканалы вещает с 1 марта в тестовом режиме. Одна из целей канала – "деоккупация сознания" украинских граждан. На канале планируют запустить собственные новости и ток-шоу. В течение двух лет он должен полностью выйти на собственное производство, рассказали во время презентации.

По словам Потураева, телеканал будет транслироваться только на оккупированные территории, то есть на свободной части страны смотреть его не удастся. Рекламировать канал планируют на пунктах пропуска с оккупированными территориями. Он также заверил, что редакционная политика канала "Дом" не будет повторять тезисы российской пропаганды.

Как сообщал "Апостроф", украина в лице Румынии нашла сторонника в вопросе усиления военно-морского сотрудничества из-за роста количества угроз со стороны России в Черном море.

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