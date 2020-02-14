Украина нашла союзника в борьбе против России в Черном море

Украина в лице Румынии нашла сторонника в вопросе усиления военно-морского сотрудничества из-за роста количества угроз со стороны России в Черном море.

Об этом написал в своем Telegram-канале министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информируя об итогах встречи с румынским коллегой в Мюнхене.

"В рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с моим коллегой из Румынии – министром национальной обороны страны Николае-Ионелом Чуке. Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями Российской Федерации в Черном море и милитаризацией оккупированного Россией Крымского полуострова. В связи с этим предложили нашим партнерам и соседям усилить сотрудничество по линии военно-морских сил", – написал он.

Загороднюк уточнил, что обсудил с коллегой возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море, чтобы более действенно реагировать на общие угрозы в регионе. Кроме того, планируется расширение сотрудничества путем проведения совместных учений и деятельности международного инженерного батальона "Тиса", который уже доказал на практике свою эффективность во время борьбы со стихийными бедствиями в Карпатах.

"Надеемся также на поддержку румынской стороной наших стремлений присоединиться к программе партнерства расширенных возможностей НАТО", – подытожил Загороднюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия устроила большую блокаду в Черном море.

Также ранее стало известно, что в конце августа 2019 года Россия готовила провокацию для украинского флота с целью помешать испытаниям новых украинских ракетных комплексов.