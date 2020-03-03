Изменения неизбежны: источник назвал главного претендента на пост Рябошапки

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка очень близок к тому, чтобы потерять занимаемую должность.

Об этом сообщили источники "Апострофа" в Верховной Раде.

По данным собеседника, кадровые изменения в силовом блоке практически неизбежны.

"Несмотря на позицию наших западных партнеров, может не удержаться Рябошапка. Есть подписи под постановление 150 голосов и в зале 226 тоже будет. Если это случится, то генеральным прокурором, скорее всего, станет народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионашус – юрист, адвокат", - отмечает источник.

Также есть информация, что свою должность покинет глава НАБУ Артем Сытник.

"Но без аудита его уволить невозможно. Обойти эту норму не удастся", - сообщили источники.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Рябошапка, несмотря на слухи о его увольнении, может сохранить свою должность благодаря поддержке Запада.