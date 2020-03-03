Есть однозначный сигнал: источник в "Слуге народа" раскрыл детали по "отставке" Рябошапки

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, несмотря на слухи о его увольнении, может сохранить свою должность благодаря поддержке Запада.

Об этом рассказали "Апострофу" источники в партии "Слуга народа".

"Рябошапка, скорее всего, удержится на должности. Не в последнюю очередь, за счет поддержки американских друзей. Сегодняшний анонс о встрече послов "Большой семерки" с участием генпрокурора – это вполне однозначный сигнал не трогать его", – отметили в президентской партии.

Однако не исключили, что некоторые из его заместителей могут быть уволены.

"Сейчас решается данный вопрос. Но очевидно окончательное решение будет принято в последний момент", - рассказал один из нардепов.

Напомним, не так давно в сети и в СМИ появились многочисленные слухи об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Люди пыхтят, как паровозы, из-за дела "ПриватБанка" - Виктор Чумак.