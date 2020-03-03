Какие перестановки готовят в Кабмине: подробности закрытого заседания с участием Зеленского

Уже 4 марта новым премьер-министром Украины может стать вице-премьер-министр Денис Шмыгаль, который сменит в должности Алексея Гончарука. Вслед за главой правительства уйдет и вся команда Кабинета министров.

По данным источников "Апострофа", министром финансов вместо Оксаны Маркаровой (она переходит на другую должность) должен стать Игорь Уманский.

Уманский с 1998 года работал в Минфине и Нацбанке и других госструктурах при разных властях, начиная от президентства Леонида Кучмы, и заканчивая Петром Порошенко. Короткое время в правительстве Юлии Тимошенко был и. о. министра финансов. Также работал чиновником при премьере Викторе Януковиче.

Состоял в совете американской компании Gase Energy, Ltd, которая подозревается в отмывании денег в Украине и выводе их в США.

Начиная с 2014 года Уманского неоднократно называли кандидатом в кресло главы Минфина или премьера.

Вице-премьером, главой Министерства развития громад и территорий может стать Алексей Чернышов, нынешний глава Киевской ОГА.

Чернышев родился в 1977 году в Харькове. Он является украинским бизнесменом и инвестором. В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development.

В 2014 году Чернышев основал Kyiv Vision Foundation – организацию, занимающуюся привлечением инвестиций в страну, поддержкой культурных проектов. В октябре 2019 года назначен Зеленским главой Киевской ОГА.

Алексей Резников возглавит министерство по реинтеграции.

Родом из Львова. Получил юридическое образование во Львовском университете.

Участвовал в разработке одного из проектов Налогового кодекса, закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс. Входил в состав членов Наблюдательного совета "Ощадбанка".

В начале 2000-х основал собственную юридическую компанию.

В 2008 году стал депутатом Киевского горсовета от Блока Николая Катеринчука — одного из соратников Виктора Ющенко. Входил в состав комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

В мае 2014 года, после Революции Достоинства, вновь был переизбран в Киевсовет. Стал его секретарем и заместителем новоизбранного киевского мэра Виталия Кличко, а позже — его советником.

В 2016—2018 годах занимал должность замглавы КГГА по вопросам самоуправления.

Минздрав возглавит Илья Емец.

Емец в 2003-2010 и с 2011 года возглавляет Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. С декабря 2010 по май 2011 года возглавлял министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Емец не подпадает под действие закона о люстрации, поскольку занимал должность министра менее одного года.

Вадим Гутцайт может возглавить Министерство спорта.

Олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины.

На мировом чемпионате по фехтованию 1991 был третьим в индивидуальном зачете и помог команде завершить соревнования на втором месте. Участвовал в трех Олимпиадах - в 1992, 1996 и 2000 годах.

Был наставником украинской команды саблисток, которая завоевала золотые олимпийские медали на пекинской Олимпиаде.

Директор Департамента молодежи и спорта КГГА с 2018 года.

Министром обороны могут назначить Андрея Тарана.

Генерал-майор в отставке. С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны. В 1994—1995 годах работал в Главном управлении разведки Минобороны. В 1996—1998 годах работал в СНБО. С 1999 по 2004 год Таран был военным атташе при посольстве Украины в США.

В 2005—2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, а в 2008—2011 годам был замглавы ГУР Минобороны. Затем вернулся на дипломатическую службу: в 2011—2014 году был представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН.

Известен тем, что в 2015-м году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе в связи с подозрением в государственной измене. После этого расследование замяли. Генерал дослужил в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.

Офицеры разведки заявляли, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб.

Новую должность вице-премьера по оборонной промышленности получит Олег Коростелев.

Коростелев - генеральный конструктор и руководитель КБ "Луч".

Заслуженный авиастроитель Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, фанат перевооружения армии. Разрабатывает ракетный комплекс "Нептун".

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"Переговоры ведутся о том, чтобы остался Дмитрий Дубилет. В Минюсте остаётся Малюська. Милованов и Бородянский - под вопросом", - добавил собеседник "Апострофа".

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.