Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука

Кабинет министров Украины ожидают перемены, при этом в отставку уйдут не только отдельные министры, но и глава правительства Алексей Гончарук. "Апостроф" разбирался, кто проходит кастинг на его место, и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра.

Тучи над городом встали

В правительстве Украины грядут перемены. Как ранее писал "Апостроф", ожидается ротация в ряде ведомств, и уже есть "первая ласточка" – в отставку ушла министр развития общин и территорий Алена Бабак, а на ее место назначен бывший глава Ивано-Франковской обладминистрации Денис Шмигаль, при этом его статус был повышен до должности вице-премьера.

Уже давно шатается кресло под министром здравоохранения Зоряной Скалецкой, а последние события, связанные с коронавирусом, только увеличили амплитуду этих колебаний.

Не все благополучно и в Министерстве социальной политики – поговаривают, что Юлию Соколовскую на посту главы ведомства может сменить народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая близка к новому главе Офиса президента Андрею Ермаку. Хотя и тут нет однозначности, так как возникает вопрос о замене Третьяковой в комитете, а сильных кандидатов на это место у "Слуги народа" просто нет.

Как сообщали ранее источники "Апострофа", вовсе не исключена и отставка премьер-министра Алексей Гончарука. Более того, в связи со скандалом с записями разговоров о Зеленском он написал заявление об отставке. Но глава государства не дал ему ход (хотя формально уволить главу правительства может Верховная Рада, но кто об этом задумывается), вместо этого предоставил премьер-министру "второй шанс".

Но, похоже, тучи над головой Алексея Гончарука так и не развеялись – Владимир Зеленский не доволен работой премьера и активно ищет ему замену. Информированный источник "Апострофа" сообщил, что в Офисе президента сейчас идет дискуссия по поводу того, кто реально может возглавить правительство.

"Там целый пул кандидатов, и он достаточно большой – это не один-два человека", - сказал собеседник издания.

"Новые" и не очень

Некоторые кандидатуры из числа претендентов на премьерское кресло известны. По словам еще одного источника "Апострофа", в пуле шесть-семь кандидатур, которые можно условно разделить на две группы – "новые лица" и "опытные управленцы".

В первую входит уже упомянутый Денис Шмигаль. До назначения губернатором Ивано-Франковской области в августе 2019 года он был топ-менеджером в компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

"Говорят, что он очень понравился президенту, и поэтому он его перевел в Кабмин. Но проблема с ним в том, что он – такая же "темная лошадка" как и Гончарук", - отметил источник.

И здесь президенту открыто говорят, что со Шмигалем может повториться та же история, что и с Гончаруком.

"В таком случае не исключено, что через полгода придется искать новую кандидатуру. А Зеленский действительно этого опасается, а потому кандидатуру Шмигаля постепенно отодвигают в сторону", - подчеркнул собеседник "Апострофа"

С другой стороны, такое назначение хорошо бы вписалось в контекст потепления отношений между Владимиром Зеленским и Рианатом Ахметовым.

Ринат АхметовФото: Getty images

Похожая ситуация и с заместителем главы президентского Офиса Юлией Ковалив - президент прислушивается к ее мнению по многим вопросам, но опасения по поводу ее неопытности не позволяют Владимиру Зеленскому остановить выбор на ее кандидатуре.

Еще одно "новое" лицо – исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который к своим достижениям относит победу Украины над Россией в газовом споре в Стокгольмском арбитраже, за что он, по его собственным словам, получил совершенно заслужено многомиллионную премию, а также подписание с Россией пятилетнего контракта на транзит газа. При этом Витренко, будучи выпускником бизнес-школы INSEAD по программе MBA, является жестким рыночником, что проявляется, прежде всего, в продвижении политики повышения тарифов на газ для населения. А это, мягко говоря, не совсем согласуется с идеологией правящей партии "Слуга народа", которая за очень короткий период нахождения у власти прошла путь от либертарианства до социального популизма.

"Он - далеко не самый любимый персонаж для народа: за последние пять лет платежки заметно подорожали", - говорит собеседник "Апострофа".

К тому же, его активно продвигает в премьеры олигарх Игорь Коломойский, что не удивительно. Так как во многом благодаря Витренко было заключено мировое соглашение о "спорном" газе между "Нафтогазом" и контролируемой олигархом "Укрнафтой", условия которого выгодны Коломойскому.

Президент понимает, что за Витренко тянется негативный шлейф. К тому же, он хочет избавиться от чрезмерной опеки со стороны Коломойского. И, как отметил собеседник издания, у Владимира Зеленского есть сомнения и по кандидатуре газовика.

Равно как и по кандидатуре нынешнего министра финансов Оксаны Маркаровой, несмотря на то, что ее продвигали несколько лоббистских групп, в том числе и Игорь Коломойский.

Старый конь борозды не испортит

Поэтому президент все больше склоняется ко второй модели – опытный управленец. При этом, желательно, с не (очень) запятнанной репутацией.

Один из таких кандидатов – министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Но с Аваковым проблема в том, что в его адрес было много претензий со стороны так называемых "новых лиц" и старых "антикоррупционер-еврооптимистов", которые не скрывают антипатии к Авакову. В связи с этим могут возникнуть сложности с голосами, необходимыми для его утверждения в парламенте", - сказал собеседник "Апострофа".

Однако глава МВД является тяжеловесом, который способен договориться о своем назначении с основными группами влияния. Но основной вопрос не в этом.

Аваков способен договориться о своем назначении с основными группами влиянияФото: Апостроф / Александр Гончаров

"Аваков, в случае перехода на пост премьера, хочет сохранить за собой МВД, и тогда, получается, что вся власть будет сосредоточена в руках Авакова, а какова тогда роль президента – английская королева?", - говорит источник. Потому Аваков в пуле кандидатов является далеко не основным.

Еще один кандидат из опытных управленцев - Валерий Хорошковский. В разное время он был главой Службы безопасности Украины (СБУ), министром финансов, первым вице-премьером.

"Это - жесткий руководитель, способный достаточно быстро навести порядок, заставить министерства и ведомства работать, а самое главное – дать толчок экономическому росту страны. Но Хорошковский согласится на должность только при условии, что он возьмет под свой контроль всю вертикаль Кабмина. А это и вызывает определенные опасения в Офисе президента", - рассказал собеседник издания.

В окружении президента также рассматривается кандидатура Виталия Гайдука, который занимал должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и вице-премьера по ТЭК.

"Гайдук – профессионал, он отошел от контактов с олигархами, но о нем реально забыли, а потому под него собрать голоса будет очень сложно", - говорит источник.

Среди кандидатов на премьерский пост также называли бывшего руководителя "Нафтогаза" Олега Дубину, но у него есть некоторые проблемы со здоровьем.

Ну и, наконец, Сергей Тигипко, о котором, возможно, также многие успели забыть, так как он не появлялся в политике с 2014 года. Изначально, как говорят источники "Апострофа", Тигипко предлагали пост вице-премьера по экономическому развитию, но от него он отказался так для него это было бы понижением в статусе. Уже после этого он вошел в пул кандидатов на премьерство.

"Тигипко – опытный аппаратчик, его поддерживают ключевые финансово-промышленные и политические группы, он достаточно легко может собрать необходимое количество голосов в парламенте. Но президента будут укорять в том, что Тигипко состоял в Партии регионов, он голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года", - напомнил собеседник издания.

Кроме того, Тигипко пока сам без особого энтузиазма воспринимает возможность своего назначения на премьерство, поскольку у него сейчас очень динамично развивается бизнес.

"Но, с другой стороны, он не будет возражать, если ему предоставят реальные полномочия и дадут гарантии бизнесу", - отметил один из собеседников "Апострофа".

Другой хорошо осведомленный источник, участвовавший в переговорах по поводу выдвижения Сергея Тигипко на пост главы правительства, так охарактеризовал его шансы: "Вопрос почти согласован".

Источники "Апострофа" также сообщили, что лоббистом премьериады выступает глава Офиса президента Андрей Ермак. И информация про Тигипко попала в медиа-пространство как раз от него.

Земля и Воля

Почти согласован еще не означает официально предложен и тем более – поддержан в парламенте. Против каждого из кандидатов после объявления их кандидатур начнется агрессивная пиар-атака, поиск старого и нового компромата. Президент показал чувствительность к медийным атакам и Facebook-дискуссиям.

Единственное, что уже окончательно решено, так это то, что Алексей Гончарук не останется премьер-министром. "Гончарук продемонстрировал полную неспособность управлять. Перемены произойдут в течение двух-трех недель - это однозначно", - утверждают источники издания.

Маркером таких перемен станет законопроект о земле. И если в ближайшее время он будет принят, можно не сомневаться, что будет решен и вопрос с новым главой правительства.