RU  UA  EN

вторник, 3 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 марта

19:01
8 пастельных оттенков для стильного маникюра на весну 2020 Lime
18:34
В Киеве закрывают популярный концертный зал MonteRay Live Stage Lime
18:30
Эксперты представили топ губернаторов, которых больше всего критикуют в СМИ
18:21
Изменения неизбежны: источник назвал главного претендента на пост Рябошапки
18:20
Осадчая показала объятия Горбунова с сыном - градус милоты зашкаливает Lime
18:13
Все договорились: раскрыты громкие детали по отставке Гончарука
18:03
Угрожали ножом и забрали деньги: певец Гарри Стайлс рассказал о дерзком ограблении Lime
17:59
Трамп дал согласие Путину: в Кремле рассказали о будущей "ядерной" встрече лидеров 5 стран
17:36
Jerry Heil назвала вероятных победителей Евровидения-2020, и некоторые ей этого не простили Lime
17:18
Антонио Бандерас сыграет в экранизации популярной компьютерной игры Lime
17:03
Ани Лорак выпустила новый клип, но он не понравился фанам - видео назвали скучным Lime
16:38
Есть однозначный сигнал: источник в "Слуге народа" раскрыл детали по "отставке" Рябошапки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Трамп дал согласие Путину: в Кремле рассказали о будущей "ядерной" встрече лидеров 5 стран

вторник, 03 марта 2020, 17:59
переглянути новину українською

Президент США Дональд Трамп дал согласие на встречу лидеров стран "ядерной пятерки" (РФ, США, Великобритания, Франция, Китай). С такой инициативой выступал президент России Владимир Путин.

Как заявил 3 марта глава МИД РФ Сергей Лавров, пока остается неизвестным место и время проведения встречи.

"Надеюсь, что в самом ближайшем будущем, сможем достичь согласия, тогда об этом будет объявлено", - отметил он.

По словам министра, на встрече стороны будут обсуждать необходимость реализации особой ответственности пяти государств за поддержание международного мира и безопасности.

"Это гораздо шире, чем просто вопросы, связанные с разоружением, контролем над вооружением, это и региональные конфликты, это и новые вызовы и угрозы, такие как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля и пополнить список смертоносных угроз человечеству", - сказал он.

Интересно, что Трамп предложил провести такую встречу в Нью-Йорке, чтобы обсудить контроль над вооружениями. В то же время в РФ заявили, что она могла бы пройти на полях юбилейной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Напомним, что США провели военные учения на случай нанесения Россией ядерного удара по Европе.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Как заставить Кремль отступить: что не так со стратегией холодной деоккупации Донбасса

Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит

"Свои люди" в Укроборонпроме: реформа в чью пользу?

Россия не сможет вернуть Донбасс на своих условиях, но у Путина еще есть два варианта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: