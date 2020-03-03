Трамп дал согласие Путину: в Кремле рассказали о будущей "ядерной" встрече лидеров 5 стран

Президент США Дональд Трамп дал согласие на встречу лидеров стран "ядерной пятерки" (РФ, США, Великобритания, Франция, Китай). С такой инициативой выступал президент России Владимир Путин.

Как заявил 3 марта глава МИД РФ Сергей Лавров, пока остается неизвестным место и время проведения встречи.

"Надеюсь, что в самом ближайшем будущем, сможем достичь согласия, тогда об этом будет объявлено", - отметил он.

По словам министра, на встрече стороны будут обсуждать необходимость реализации особой ответственности пяти государств за поддержание международного мира и безопасности.

"Это гораздо шире, чем просто вопросы, связанные с разоружением, контролем над вооружением, это и региональные конфликты, это и новые вызовы и угрозы, такие как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля и пополнить список смертоносных угроз человечеству", - сказал он.

Интересно, что Трамп предложил провести такую встречу в Нью-Йорке, чтобы обсудить контроль над вооружениями. В то же время в РФ заявили, что она могла бы пройти на полях юбилейной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Напомним, что США провели военные учения на случай нанесения Россией ядерного удара по Европе.