США потренировались в нанесении ядерного удара по России: детали учений

США провели военные учения на случай нанесения Россией ядерного удара по Европе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Defense One.

"Сценарий учений включал в себя внештатную ситуацию в Европе, когда ведется война с Россией, и РФ решает ограниченно использовать ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО", - рассказал представитель Пентагона.

Представитель Министерства обороны также заявил, что США разместят в Европе баллистические и крылатые ракеты, но не ядерные, в ответ на распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отмечают, что США сымитировали ответ ядерным оружием. Учения прошли на военной базе в Небраске. В них принимал участие министр обороны США Марк Эспер и конгрессмен-республиканец Джефф Фортенберр.

Как сообщал "Апостроф", Турция запросила у США два зенитных ракетных комплекса, чтобы развернуть их на сирийской границе.