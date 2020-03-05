Лидер "Слуги народа" рассказал о еще одной громкой отставке, которую готовят в Раде: видео

Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия анонсировал очередную громкую отставку в Раде. По его словам, во время заседания Рады 5 марта будет уволен генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Как заявил Арахамия в кулуарах парламента, если прокурор плохо выполняет свое дело, то тогда страна сталкивается с проблемами, которые сейчас имеет.

"Люди говорят, был красивый пресс-релиз год назад, но никто не сидит, никому не предъявлены обвинения. Весна пришла, посадок все ждут. Терпение кончилось", - заявил он.

Напомним, что народный депутат Верховной Рады Илья Кива в парламенте сделал ошибку в фамилии генерального прокурора Руслана Рябошапки, когда комментировал проект об его отставке.