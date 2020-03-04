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Кива заговорил об отставке Рябошапки и оконфузился: забавный момент попал на видео

среда, 04 марта 2020, 17:57
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Народный депутат Верховной Рады Илья Кива в парламенте сделал ошибку в фамилии генерального прокурора Руслана Рябошапки, когда комментировал проект об его отставке.

Ошибку он сделал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Представитель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" обрушился с критикой на генерального прокурора и дважды сделал ошибку в его фамилии.

"С первого дня, тогда еще, мы начали собирать подписи за отставку Рябошляпы, который на сегодня окончательно развалил правоохранительную систему в Генеральной прокуратуре, проведя какие-то реформаторские свои действия, взяв себе бесполезных, непрофессиональных замов, уволив огромное количество людей, уничтожив военную прокуратуру. Что он этим добивался, какая его задача была? В интересах кого действовал Рябошляпа – никто не знает", - заметил депутат.

Также Кива рассказал о своем отношении к работе Офиса генерального прокурора во время руководства Рябошапки, отдельно отметив его якобы "непрофессиональную позицию".

"Чем он запомнится на своем посту? Покрыванием преступников, сливанием уголовных дел в отношении мародеров и конечно же вот этой своей непрофессиональной позицией", - отметил Кива.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива пришел в Верховную Раду с букетами цветов и начал дарить их всем встречным женщинам.

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