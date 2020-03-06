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В сети указали на подлость Путина на встрече с Эрдоганом: фото

пятница, 06 марта 2020, 09:40
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5 марта состоялась многочасовая встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина, которая проходила в Москве. В сети обратили внимание на интересную деталь переговоров лидеров двух государств.

Так, в зале, где общались президенты, прямо над головами Эрдогана и Путина стояли часы в виде скульптуры "Переход через Балканы", на которой запечатлен подвиг российских солдат после разгрома турок в Болгарии в 1877-1878 годах.

Также в этом же зале стояла скульптура императрицы Екатерины Великой, которая отвоевала у Османской империи Крым. На опубликованных снимках кажется, будто скульптура "смотрит" на президента Турции.

Напомним, что в сети смеются над очередным нелепым заявлением президента России Владимира Путина, который похвастался российским лазерным комплексом "Пересвет".

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