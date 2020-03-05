Обострение в Идлибе: три главных пункта, о которых договорились Эрдоган и Путин

В Кремле завершились шестичасовые переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, итогом которых стало прекращение боевых действий с полуночи пятницы, 6 марта.

Также Россия и Турция создадут коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. Кроме того, оба государства с 15 марта начнут процесс совместного патрулирования вдоль трассы М4.

Напомним, сирийские войска нанесли удар по турецкой колонне вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это Турция начала серию мощных атак на сирийские объекты.

Подробнее об обострении конфликта в Сирии читайте в материале "Апострофа": Бомбы с неба и "ад" на земле: как Турция пытается "переломать" ход войны в Сирии.

Также об этом можно прочитать и в материале: Асад наносит ответный удар: что происходит в Сирии.