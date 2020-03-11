Зеленский уволил главу Киевской ОГА: кто занял его должность

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной госадминистрации. В новом Кабинете министров он занял должность министра развития общин и территорий.

Указ об увольнении Чернышова опубликовали 11 марта на сайте главы государства. Там же был опубликован указ, которым Зеленский возложил временное исполнение обязанностей киевского губернатора на Василия Володина.

Отметим, что прежде Володин был заместителем главы КОГА. На эту должность его 20 декабря 2019 года назначил сам Чернышев. Кандидатуру Володина тогда было согласовано Офисом президента и Кабмином.

Напомним, что на внеочередном заседании Верховная Рада Украины в четверг, 5 марта, уволила с должности генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.