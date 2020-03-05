Рада уволила Рябошапку: результаты голосования по фракциям

На внеочередном заседании Верховная Рада Украины в четверг, 5 марта, уволила с должности генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Как свидетельствует табло Рады, за это решение проголосовало 263 депутата.

179 голосов дала фракция "Слуга народа", 36 - ОПЗЖ, 15 - "За будущее", 16 - депутатская группа "Доверие", еще 17 голосов добавили внефракционные парламентарии.

Кандидатуру нового генпрокурора сегодня Верховная Рада рассматривать не будет. Сразу после голосования спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о закрытии заседания.

Как ранее сообщал "Апостроф", генеральный прокурор Руслан Рябошапка на внеочередной сессии Верховной Рады назвал свое возможное увольнение местью за попытку навести порядок в стране.