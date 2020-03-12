Зеленский назначил новую замглавы ОПУ: фото и биография

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента.

Соответствующий указ №78/2020 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем Руководителя Офиса президента Украины", - говорится в сообщении.

Юлия Соколовская родилась 12 апреля 1985 года в городе Хмельник Винницкой области. Выпускница Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана по специальности "Учет и аудит". Также закончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины. После окончания университета работала в девелоперской компании, в 2009 году занимала должность начальника отдела организационной и аналитической работы Департамента экономики и инвестиций КГГА.

Как сообщал "Апостроф", бывший военный прокурор Украины Роман Грищенко получил новую должность. По решению президента Украины отныне он будет занимать должность главы Сумской областной государственной администрации.