RU  UA  EN

четверг, 12 марта
  • НБУ:USD 25.80
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 марта

22:12
Коронавирус под Житомиром: инфицированная украинка поставила под угрозу много людей
21:42
Завезли из Италии: что известно про еще один случай коронавируса в Черновцах
21:38
Коронавирус добрался до Житомира: новые подробности про инфицированную женщину
20:30
Украинка в Италии попала в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус: фото
20:24
Дело сливают: адвокат сделал громкое заявление по гибели 8-летней девочки в Запорожье
19:42
В Украине разгорелся скандал из-за запрета журналистам работать на передовой: видео
19:18
В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса: что известно про зараженных
19:18
В посте о коронавирусе Том Хэнкс показал перчатку, но дело не в болезни - это фишка его Инстаграма Lime
19:02
5 лучших оптических иллюзий, которые до сих пор сводят с ума соцсети Lime
18:59
В Запорожье простились с девочкой, трагически погибшей в парке: опубликованы фото
18:54
Водитель чудом выжил в огненном ЧП под Одессой: фото и видео
18:51
Как коронавирус убивает человека: врачи показали жуткие посмертные фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский назначил новую замглавы ОПУ: фото и биография

четверг, 12 марта 2020, 20:53
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента.

Соответствующий указ №78/2020 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем Руководителя Офиса президента Украины", - говорится в сообщении.

Юлия Соколовская родилась 12 апреля 1985 года в городе Хмельник Винницкой области. Выпускница Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана по специальности "Учет и аудит". Также закончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины. После окончания университета работала в девелоперской компании, в 2009 году занимала должность начальника отдела организационной и аналитической работы Департамента экономики и инвестиций КГГА.

Как сообщал "Апостроф", бывший военный прокурор Украины Роман Грищенко получил новую должность. По решению президента Украины отныне он будет занимать должность главы Сумской областной государственной администрации.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Путин выстрелил себе в ногу, но Украине от этого не легче

Бимба под Украину: почему ЕС может вслед за Азаровым снять санкции с Януковича

Бороться за зомбированных украинцев на Донбассе будем интересными сериалами - депутат "Слуги народа"

Конфликт на Донбассе: кому выгодна война в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: