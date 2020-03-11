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Зеленский назначил на топ-должность бывшего военного прокурора: фото и биография

среда, 11 марта 2020, 16:55
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Бывший военный прокурор Украины Роман Грищенко получил новую должность. По решению президента Украины отныне он будет занимать должность главы Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий указ 11 марта был опубликован на сайте главы государства.

Отметим, Кабинет Министров Украины утвердил Грищенко на должность еще на заседании 29 января.

Грищенко был военным прокурором Харьковского гарнизона с апреля 2018, также он является полковником юстиции. До переезда в Харьков он был военным прокурором Киевского гарнизона. Всего в органах военной прокуратуры работает более 13 лет.

Напомним, что 11 июня Зеленский уволил Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА. После него и.о. главы ОГА стала Ирина Купрейчик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на внеочередном заседании Верховная Рада Украины в четверг, 5 марта, уволила с должности генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

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