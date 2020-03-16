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Разумков созвал срочную встречу лидеров фракций: что будут обсуждать

понедельник, 16 марта 2020, 22:25
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В понедельник, 16 марта, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал срочную ночную встречу глав фракций украинского парламента.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информагентство "Интерфакс".

Встреча должна начаться в 23:00. Скорее всего, на ней будет обсуждаться вопрос срочного заседания Верховной Рады, которое пройдет 17 марта с 08:00.

В повестке дня заседания предусмотрены обсуждения 6 пунктов: принятие законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", рассмотрение во втором чтении законопроектов №2538 и №2539 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых з счет госбюджета, внесение изменений в Налоговый кодекс в части поддержки налогоплательщиков.

Кроме того депутаты должны будут рассмотреть вопрос изменения в календарный план работы Рады о замене двух пленарных недель и недели для встречи с избирателями на работу в комитетах, а также проект постановления о работе парламента на период карантина.

Как сообщал "Апостроф", 16 марта президент Украины Владимир Зеленский собрал на встречу партию "Слуга народа" для проведения заседания касательно голосования за закон про рынок земли.

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