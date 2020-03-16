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Зеленский срочно собрал "слуг народа": названа интересная причина

понедельник, 16 марта 2020, 20:16
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Президент Украины Владимир Зеленский собрал на встречу партию "Слуга народа" для проведения заседания касательно голосования за закон про рынок земли.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" ссылаясь на собственные источники во фракции.

Встреча началась в понедельник, 16 марта, в 19:30. Собеседник отметил, что депутаты собирались на встречу с президентом неохотно. Некоторые ссылаются на плохое самочувствие и температуру.

"Поэтому в Офисе президента приказали руководству определенной группы во фракции лично проверить, больны ли депутаты, вплоть до того, что приехать к ним домой и измерить температуру", - пишут в издании, со ссылкой на источники.

По данным ресурса LB.ua, их журналистам также подтвердили информацию о собрании несколько источников из президентской фракции.

"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе - дефолт", – сказал собеседник. Других подробностей он не сообщил.

Как сообщал "Апостроф", ранее говорилось, что пленарная неделя в Верховной Раде, с 16 марта, может быть отменена из-за коронавируса. Еще тогда планировалось продолжить рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли и назначение нового генпрокурора.

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