Рада избрала нового министра экономики: что о нем известно

Верховная Рада на заседании 17 марта назначила Игоря Петрашко новым министром экономики Украины. За его кандидатуру проголосовали 243 народных избранника.

Кандидатуру Петрашко ранее одобрили в профильном комитете и рекомендовали поддержать в Раде.

Петрашко является экономистом с 20-летним стажем. Он окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования.

С 1996 года Петрашко был сотрудником различных американских, российских и украинских компаний, которые предоставляли услуги по консалтингу и работали в сфере инвестиционных услуг.

В 2001 году он закончил бизнес-школу при университете Вандербильта в США.

С 2004–2007 год возглавлял группу по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером сначала в московском, а позднее в киевском представительстве компании "Ernst&Young".

С 2007 по 2013 год новый министр работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина". Там он возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором. После этого был назначен главой Департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанк России".

Последние годы Петрашко работал экономистом в аграрном холдинге "Ukrlandfarming" олигарха Олега Бахматюка.

Напомним, что во время заседания 17 марта Рада также назначила нового генерального прокурора.