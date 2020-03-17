Рада проголосовала за нового генпрокурора: фото и биография

Новым генеральным прокурором Украины стала Ирина Венедиктова. За ее назначение во вторник, 17 марта, проголосовал украинский парламент.

Всего кандидатуру поддержали 269 народных избранников.

Венедиктову лично в Верховной Раде представил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления в парламенте Венедиктова пообещала "не сливать" дела и не возвращать "оборотней в прокурорских погонах". Также она поблагодарила президента за доверие.

Интересно, что Венедиктова стала первой женщиной-генпрокурором в истории независимой Украины.

Ирине Венедиктовой 41 год, она родилась в Харькове. Закончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Была советником в ряде юридических фирм. Она является народным депутатом от фракции "Слуга народа". В Раду прошла под третьим номером в списке партии.

В августе 2019 - декабре 2019 года она возглавляла Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики. 28 декабря стала и.о. главы ГБР.

Напомним, что 5 марта 2020 года Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. За его отставку проголосовали 263 народных депутата.

Как сообщает "Апостроф", в среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины перезагрузила Кабинет министров, проголосовав за его новый состав.