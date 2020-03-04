Рада перезагрузила Кабмин: кто получил должности

В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины перезагрузила Кабинет министров, проголосовав за его новый состав.

Голосование было пакетным, предложенные кандидатуры поддержали 277 нардепов.

Голоса за новый состав Кабмина (без Минобороны и МИД) по фракциям и группам дали:

"Слуга народа": "за" - 228, "против" - 1, "воздержались" - 7, "не голосовали" - 2.

"Оппоплатформа": "за" - 0, "против" - 33, "воздержались" - 1, "не голосовали" - 7.

"Европейская солидарность": "за" - 0, "против" - 23, "не голосовали" - 1.

"Батькивщина": "за" - 0, "воздержались" - 20, "не голосовали" - 1.

Группа "За будущее": "за" - 18, "не голосовали" - 2.

"Голос": - "за" - 0, "воздержались" - 0, "не голосовали" - 2.

Группа "Доверие": "за" - 17.

внефракционные: - "за" - 14, "воздержались" - 2, "не голосовали" - 2.

Кто вошел в состав Кабмина:

Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль, который ранее занимал должность вице-премьера развития громад и территорий.

Пристайко Вадим Владимирович - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Резников Алексей Юрьевич - вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Федоров Михаил Альбертович - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации.

Аваков Арсен Борисович - министр внутренних дел.

Бессараб Сергей Борисович - министр по делам ветеранов.

Гуцайт Вадим Маркович - министр молодежи и спорта.

Емец Илья Николаевич - министр здравоохранения.

Криклий Владислав Артурович - министр инфраструктуры.

Лазебная Марина Владимировна - министр социальной политики.

Малюська Денис Леонтьевич - министр юстиции.

Немчинов Олег Николаевич - министр Кабинета министров.

Уманский Игорь Иванович - министр финансов Украины.

Чернышев Алексей Михайлович - министр развития общин и территорий Украины.

Кулеба Дмитрий Иванович - глава МИД.

Андрей Таран Андрей Николаевич - министр обороны Украины.

Старое правительство ушло в отставку. За – 336 депутатов. Денис Шмыгаль дал присягу. Разумков всех поздравил.

Напомним, 3 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке. В то же время стало известно, что Гончарук обратился в Окружной админсуд (ОАСК) и просит запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути, но вскоре в Кабмине эту информацию назвали фейком.

Известно также, что во время сбора фракции "Слуга народа" 2 марта президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.