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Зеленский уволил своего советника после высказываний про Донбасс

пятница, 20 марта 2020, 15:40
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил народного депутата Гео Лероса с должности внештатного советника.

Об этом сообщают на сайте главы государства.

В пятницу, 20 марта, гарант подписал указ №100/2020.

"Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - гласит указ.

Отмечают, что на прошлой неделе Лерос вместе с несколькими десятками других депутатов Рады от "Слуги народа" подписал обращение к Зеленскому против создания "консультативного совета" в Минске.

Гео Лерос уволен Зеленским после того, как нардеп раскритиковал действия близких к президенту людей.

Как пишет издание "Цензор.нет", 19 марта в интервью Лерос подверг критике подписание главой ОПУ Андреем Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы, в которую войдут "представители ОРДЛО". Также Лерос критиковал инициативы внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо по примирению на Донбассе и заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его "подставляет".

"Вижу что Ермак прочитал мое интервью)))", - отреагировал в Facebook Лерос на свое увольнение.

Гео Лерос - основатель арт-проекта Art United Us, одним из результатов работы его команды является серия муралов в Киеве. Лерос был избран в Раду по списку "Слуги народа" под №23.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной госадминистрации. В новом Кабинете министров он занял должность министра развития общин и территорий.

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