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Защитить людей и удержать цены: Тимошенко назвала главные задачи внеочередного заседания Рады

четверг, 26 марта 2020, 08:08
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Заседание Верховной Рады нужно только для того, чтобы принять наконец меры, которые защитят людей и поддержат экономику.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK.

"Прежде всего, власть давно должна была прекратить мародерство и попустительство мародерства со стороны должностных лиц. Страна должна быть обеспечена масками, аппаратами искусственной вентиляции легких, лекарствами и всеми другими необходимыми средствами. В законе для противодействия кризисным процессам, который будет рассматривать парламент, в том числе будет жесткий запрет любого экспорта тех товаров, которые сегодня необходимы стране, и уголовная ответственность за скрытый экспорт и, в частности, за мародерство и спекуляции", - отметила она.

Правительство, по словам лидера Тимошенко, должно держать под контролем цены, чтобы предотвратить удорожание товаров в крайне непростое для людей время.

"Надо установить ограничения на период карантина и кризисной ситуации - нельзя перепродавать товары, а только от производителя поставлять на прилавки, установить не более 30% рентабельности в настоящее время. Иначе это будет реальным мародерством на беде страны", - отметила политик.

Юлия Тимошенко подчеркнула необходимость надлежащей оплаты труда и защиты медицинских работников, которые сегодня оказались на передовой борьбы с коронавирусом.

"Врачи нам сегодня - это по сути наши спасители. Нужно, чтобы врачам, медсестрам, медицинскому персоналу повысили заработные платы. И я согласна со словами министра здравоохранения, сегодня надо вводить почасовую оплату труда для медиков. Нужно немедленно обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты", - заверила лидер "Батькивщины".

В то же время, ни при каких условиях, отметила Юлия Тимошенко, нельзя допустить остановки экономики. Поэтому уже сегодня надо позаботиться, чтобы люди имели возможность работать или удаленно, либо непосредственно на рабочих местах с соблюдением всех необходимых для предотвращения распространения болезни санитарных мероприятий.

"По недавним опросам, 57% людей сказали, что они больше, чем три-четыре недели не продержатся без заработной платы и без работы. А дальше, если не будет поступлений в бюджет, то не будет и пенсий. Нам нельзя такого допустить. Чтобы предотвратить это - нужно не останавливать, а наоборот стимулировать экономику. Нужно выполнять правила карантина, но страна должна иметь возможность работать", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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