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Названа фамилия украинского топ-чиновника, который "сливал" секреты про военных: фото

пятница, 03 апреля 2020, 10:25
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Стало известно имя разоблаченного СБУ топ-чиновника категории "А", который продал секретные документы о действиях Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе - это госсекретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак.

Об этом в Facebook сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Своими действиями государственный секретарь Галущак нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины", - пишет он.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Форостяк подчеркнул, что задержание чиновника такого уровня и по такой статье в Украине произошло впервые. Этому предшествовала длительная и кропотливая работа контрразведки.

Как сообщал "Апостроф", Андрей Галущак был назначен на должность государственного секретаря Министерства инфраструктуры в конце 2016 года. Его рекомендовала Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы.

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