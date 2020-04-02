В Украине разоблачили топ-чиновника, сливавшего секретные данные: фото

Служба безопасности разоблачила топ-чиновника категории "А", который продал другому лицу секретные документы о действиях Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе.

Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе СБУ

"Государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что действия данного чиновника нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Напомним, что в Службе безопасности Украины заявили, что прекратили деятельность агентурной сети военной разведки России, которую возглавлял экс-военнослужащий ВСУ.