Зеленский впервые всерьез высказался об участии в выборах президента: видео

Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский рассказал о баллотировании в президенты Украины.

Об этом сообщает интернет-издание "Гордон".

По его словам, он "серьезно думает" о своем выдвижении в президенты Украины. Также Зеленский отметил, что в этом вопросе для него очень важно мнение семьи.

"Они очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек. Глубоко! Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив ко всему. Понимаешь, я копаюсь в салате оливье... Я тот человек, который может найти, что там, как... И я такой человек, что буду до конца стоять. Они очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения. Я тебе объясню: в любой ситуации, в которую я попаду, я всегда буду думать: когда я выйду из этой ситуации, что будет со мной? И поэтому я как минимум хочу выйти из этой ситуации таким же, как вошел. Для меня это важно", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет об отношении людей к нему.

"Понятно, что у меня есть деньги, есть недвижимость, есть бизнес... Но главное – кто ты. Я внутренне себя не хочу потерять. Я хочу, чтобы меня уважали люди. Потому что это приятно. Это просто приятно на физическом уровне. Я никогда не пойду ни на какие условия, чтобы потерять свои честь и достоинство. Никогда. Поэтому они (семья - ред.) и боятся", – сказал Зеленский.

В качестве примера он привел диалог с родными по поводу его политсилы "Слуга народа", ее участия в выборах в Верховную Раду и поиска партийцев.

"Мы подбираем людей, будем ехать по стране... Ну придем к этому – осенью выборы. И очень хочется найти порядочных людей", – сказал Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", артист Владимир Зеленский прокомментировал рейтинги вероятных кандидатов в президентских выборах в Украине.