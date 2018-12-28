У Гриценко продолжают переговори об объединении оппозиции

Переговоры объединенной демократической оппозиции с другими политическими силами об объединении продолжаются.

Об этом в эфире "4 канала" сказал Николай Катеринчук.

"Демократы всегда объединяются за пять минут до расстрела, но мы сделали это раньше и показали, что это можно и нужно делать, что Анатолий Гриценко - абсолютно договорной и командный игрок", - отметил председатель Европейской партии, комментируя объединение Европейской партии, "Гражданской позиции", "Волны" и "Родной страны" вокруг Анатолия Гриценко.

Катеринчук считает, что выборы в Украине - это до сих пор не соревнование идей и морали, а соревнования денег, но объединение вокруг Гриценко даст определенный сигнал людям.

По словам Катеринчука, переговоры с другими политическими силами об объединении продолжаются. По его мнению, к Гриценко присоединятся и другие силы, которые ценят демократию и развитие страны в направлении честной власти.

Напомним, что Анатолия Гриценко поддержали Европейская партия Украины, "Альтернатива", "Волна" и "Родная страна".