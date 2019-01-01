В сети ажиотаж из-за заявления Зеленского о выдвижении в президенты

Заявление шоумена Владимира Зеленского о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины вызвало бурю волнения в социальных сетях.

Пользователи сети активно комментируют видеовыступление Зеленского.

Стоит отметить, что очень многие люди не поддержали решение актера. В частности, пользователи обвиняют нового кандидата в президенты в зависимости от олигарха Игоря Коломойского, а также в том, как было размещено обращение Зеленского в эфирной сетке телеканала "1+1".

Однако, также многие пользователи высказали в комментариях свою поддержку актеру и готовность за него проголосовать.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону разъяснил некоторые пункты своей программы. В частности, он заявил, что не пойдет на Донбасс войной, готов вести переговоры с Путиным и заверил, что не получает ни денег, ни указаний от Коломойского.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", артист Владимир Зеленский прокомментировал рейтинги вероятных кандидатов в президентских выборах в Украине.